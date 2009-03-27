Поединок Украины и Англии будут обслуживать арбитры из Дании

Отборочный матч Чемпионата мира-2010 между национальными сборными Англии и Украины, который состоится на лондонском «Уэмбли» в среду, 1 апреля, будет обслуживать датская бригада арбитров во главе с Клаусом Бо ЛАРСЕНОМ. Ему будут помогать лайнсмени Андерс НОРРЕСТРАНД и Торбен ЕНСЕН. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Андерс ГЕРМАНСЕН, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Как раньше сообщалось, сейчас национальная сборная Украины продолжает готовиться к отборному матчу ЧМ-2010 против англичан в Сент-Олбансе, предместье Лондона.