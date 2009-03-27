Контролировать реконструкцию “Олимпийского” будут две иностранные компании

Контролировать реконструкцию НСК “Олимпийский” будут консалтинговые компании Strategic Leisure (Великобритания) и POYRY Architects (Финляндия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, в марте к реконструкции стадиона присоединились две консалтинговые компании, которые выиграли государственный тендер в декабре 2008 года и прошли аккредитацию в УЕФА.

“На сегодня определена система их работ, система их оплаты. Они приступили к своей работе”, - сказал министр.

Он отметил, что консультанты будут контролировать деятельность генерального подрядчика и генерального проектировщика. Среди их задач – уточнение заданий на проектирование, разработка концепции эксплуатации стадиона как во время проведения Евро-2012, так и после турнира, организация работы службы заказчика НСК “Олимпийский”.

“Я уверен, что привлечение этих компаний нивелирует в большой степени отсутствие опыта украинских компаний, которые сегодня привлечены к реализации проекта”, - добавил Ю.ПАВЛЕНКО.