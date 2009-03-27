Туропереатор УЕФА высоко оценил готовность гостиниц Львова

Гостиничная инфраструктура Львова хорошо развита, и нет оснований сомневаться в способности города обеспечить размещение участников и гостей будущего чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такую оценку городу дал представитель официального агентства УЕФА по размещению во время Евро-2012 (TUI Travel Plc) Адам КРЧУК.

Во время встречи с владельцами гостиниц он заметил, что Львов является чрезвычайно привлекательным туристическим городом со стремительно развивающимся гостиничным хозяйством. По его оценке, город хорошо понимает свои туристические активы, и удачно позиционирует себя как туристический центр.

А.КРЧУК также отметил, что в городе и регионе уже сейчас есть мощная гостиничная инфраструктура. Ведь, добавил он, предложить альтернативные, кроме необходимых, гостиницы для размещения представителей УЕФА и футбольных команд могут не все украинские города-претенденты на проведение Евро-2012.

«Такой подход к делу однозначно повышает авторитет Львова», - подчеркнул менеджер TUI Travel Plc. Он также отметил, что владельцы львовских гостиниц положительно настроены на дальнейшее сотрудничество, поэтому выразил надежду, что при подписании с ними соглашения о сотрудничестве не будет никаких сложностей.

Как сообщалось, решением Наблюдательного совета Союза европейских футбольных ассоциаций официальным агентством по размещению УЕФА на Евро-2012 определена компания TUI Travel Plc. Поездка ее представителя в города-претенденты предусматривает изучение состояния реализации мероприятий по размещению участников и гостей футбольного чемпионата и перспективы подписания соглашений с владельцами гостиниц в Украине и Польше для обеспечения размещения ключевых групп УЕФА и их партнеров.

Кроме этого, по результатам поездок будет подготовлен анализ состояния инфраструктуры размещения в городах для доклада на заседании Исполкома УЕФА в мае, когда будут определяться принимающие города.

Львовский городской совет накануне визита определил гостиницы для размещения мини-штаб-квартиры УЕФА и футболистов национальных сборных на время проведения Евро-2012. При этом было предложено шесть гостиниц вместо трех, чтобы туроператор УЕФА смог выбрать самые лучшие.