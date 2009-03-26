Во Львове прошла первая лекция по программе “Евро-2012 для львовян“

«ЕВРО 2012 для львовян, а не наоборот» - с таким основным сообщением состоялась первая лекция во Львовском государственном медицинском университете в рамках разъяснительной программы «ЕВРО 2012 для львовян», организованной Департаментом ЕВРО 2012 Львовского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в ходе лекции студентам рассказали об экономической выгоде, которую город получит от проведения Евро-2012 во Львове, а также о том, какие знания и навыки должен иметь молодой человек, чтобы взять участие в волонтерском движении во время организации футбольного праздника.

После лекции состоялось активное обсуждение презентованной информации, в ходе которого студенты смогли получить ответы на наиболее волнующие их вопросы.

Цель лекций не только в общении с молодежью без посредников, но и в налаживании контактов с высшими учебными заведениями, студенческими объединениями, общественными организациями. В городском совете отмечают, что студенты являются одной из наиболее активных социальных групп, потому они должны знать, что именно делается к Евро-2012, а также каким образом молодежь может приобщиться к организации футбольного турнира в городе.

До конца марта такие лекции проведут во Львовском государственном университете внутренних дел, Национальном университете «Львовская политехника», Львовском национальном университете им. И.Франко и во Львовском государственном университете физической культуры.