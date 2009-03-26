Немецкая компания GMP завершила разработку проекта реконструкции НСК “Олимпийский”

25 марта немецкая компания GMP, генеральный проектировщик по реконструкции НСК “Олимпийский”, завершила разработку проектной документации стадии “П” по реконструкции стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, вчера проектная документация была передана украинскому адаптеру проекта – архитектурному бюро “Юрий Серегин”.

Министр отметил, что во второй половине мая т.г. будет известна окончательная стоимость реконструкции стадиона.

”Я надеюсь, что во второй половине мая мы будем иметь полноценную утвержденную проектно-сметную документацию по реконструкции НСК “Олимпийский”, - подчеркнул он.

По данным Ю.ПАВЛЕНКО, сегодня работы проходят в соответствии с графиком. А начало работ по реконструкции без утвержденного проекта дало возможность сэкономить полгода времени.

В свою очередь, и. о. директора НСК “Олимпийский” Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ добавил, что стоимость реконструкции стадиона может быть снижена за счет коррекции цен на стройматериалы.

По словам Д.ЧЕРНЯВСКОГО, 8 мая эксперты УЕФА должен выдать окончательное одобрение по использованию стадиона для проведения матчей Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2008 года Государственное предприятие НСК "Олимпийский" подписало договор о выполнении работ по реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Согласно договору, предусмотрены три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года.

Финансирование реконструкции осуществляется из Государственного бюджета Украины.