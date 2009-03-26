Одесский облсовет направил 22 млн. на два объекта к Евро-2012

Руководство Одесского областного совета направило 22 млн. грн. из регионального бюджета развития на реконструкцию двух объектов - стадиона «Черноморец» и здания районной больницы – в рамках Программы подготовки к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник областного управления капитального строительства Одесской облгосадминистрации Вячеслав МАРКИН.

По его словам, «20 млн. грн. выделено на реконструкцию Центрального стадиона «Черноморец» в парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. И еще 2 миллиона - на ремонт Любашевской районной больницы».

В.МАРКИН отметил, что, согласно требованиям УЕФА, к Евро-2012 надлежит подготовить должным образом не только спортивные сооружения, но и объекты инфраструктуры, в том числе больницы.

Он также напомнил, что ЗАО «Футбольный клуб «Черноморец» пока единственный в регионе спонсор подготовки к Евро-2012. В реконструкцию стадиона «Черноморец» им уже вложено 63 млн. грн. Всего бюджет развития Одесской области-2009 составляет 60 млн. грн.