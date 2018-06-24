Кое-что о защите интеллектуальной собственности УЕФА в Украине

Вопрос интеллектуальной собственности УЕФА и его защиты в нашем государстве не является ни простым, ни надуманным. Считаю, что уместным было бы еще раз отметить, что Европейский футбольный союз является объединением футбольных ассоциаций стран Европы, по существу общественных организаций, и не имеет никаких других источников прибыли, кроме продажи своей интеллектуальной собственности. Проще говоря, продажи разрешений разнообразным компаниям использовать символику УЕФА на своих товарах, а также рекламировать свои торговые марки во время спортивных соревнований под его эгидой.

С такой постановкой вопроса уже давно знакомые граждане стран Западной Европы и придерживаются их. В то же время большинство украинцев если и слышали об интеллектуальной собственности, то воспринимают ее исключительно в ассоциации с авторскими правами, патентами или чем-то подобным. Но понятие шире и нам еще нужно будет задуматься над ним, особенно в контексте приближения Евро-2012.

Следовательно, прежде всего отметим, что сам логотип “Евро-2012” есть зарегистрированной УЕФА торговой маркой с соответствующими свидетельствами: "ЕВРО 2012" - свидетельство No.85586 и "EURO 2012" - свидетельство No. 76899.

При определении Украины одной из принимающих чемпионат страной, УЕФА получил от государства специальные гарантии и полную поддержку его прав интеллектуальной собственности. То есть, они подлежат защите со стороны государства в соответствии с отечественным законодательством. Именно законодательная база является основой всей последующей работы в этом направлении. А она достаточно хорошо развитая – одних лишь законов, которые регулируют сферу интеллектуальной собственности, 35. А еще есть кодексы, постановления и распоряжения правительства, указы Президента, ведомственные узко специализированые нормативно правовые акты, международные соглашения и тому подобное. С 2000-го года в стране действует специальный центральный орган государственной власти, ответственный за регуляцию интеллектуальной сферы, - Государственный департамент интеллектуальной собственности.

В целом, законодательная база Украины по вишеизложеным вопросам отвечает европейской и это подтвердили эксперты УЕФА, которые изучали ее перед решением о предоставлении права провести Евро. Нужно лишь внести некоторые незначительные коррективы, более четко определить полномочия правоохранительных структур, ответственность за нарушение и тому подобное. То есть, усовершенствовать законодательство под конкретное спортивное событие, с масштабами которого Украина еще никогда в истории не встречалась.

То что же нужно знать? Самое главное, что в соответствии с Законом Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” (Закона о торговых марках), только владелец имеет право использовать свою торговую марку и требовать прекращения использования обозначений схожих с ней. Нарушение прав владельца торговой марки является основанием для привлечения нарушителя к гражданской и криминальной ответственности, включая возмещение убытков и лишение свободы должностных лиц компании-нарушителя (максимальный срок заключения – 6 лет)

Выше мы установили, что "ЕВРО 2012" и "EURO 2012" является зарегистрированными торговыми марками. Следовательно, вывод простой – хочешь писать “Евро-2012” – обращайся к соответствующей службе УЕФА и получи разрешение. Нет разрешения – сначала предупредят, чтобы убрал надпись, а если такая просьба не подействует, то дальше по процедуре штрафования с перспективой судебного иска.

Кроме того, компетентные органы уже предупредили попытки зарегистрировать в Украине собственные торговые марки и промышленные образцы с символикой Евро-2012, поскольку коммерсанты понимают, что она привлечет внимание потенциальных потребителей к их товарам. В таких случаях юристы обращаются к УЕФА, где им предоставляют соответствующую оценку и решение относительно сходства или не сходства марки-претендента с символикой УЕФА.

В то же время в Европейском футбольном союзе понимают, что жесткое запрещение использовать без их разрешения зарегистрированную символику и торговые знаки, приведет к послаблению и потере интереса к футболу и соревнованиям под эгидой УЕФА. Кроме того, полностью и абсолютно это сделать просто невозможно – следить за всей Европой не удастся. К тому же сам УЕФА постоянно выступает за пропагандирование футбола и его распространение в странах Европы. Поэтому здесь различают два понятия – информативное или информационное и коммерческое использования зарегистрированных торговых марок УЕФА.

То есть, если "Евро-2012" используется для того, чтобы информировать граждан, широкую общественность о ходе подготовки к чемпионату, его организацию, успехи или проблемы этого процесса – вопросов не возникнет. Но использование "Евро-2012" с целью получения прибыли – совсем другой вопрос. Это коммерческое использование и для его законности нужно иметь лицензию УЕФА, которая уже будет стоить денег. При чем сумма будет определяться индивидуально в каждом случае.

Один из примеров, что иллюстрирует выше изложеные тезисы. Как известно, каждый город-претендент намерен разработать собственную эмблему для Евро-2012. На этом пути наибольших успехов добился Львов, жители которого уже избрали себе эмблему для чемпионата. Естественно, в ней объединились символы города и...символ "Евро-2012". Понятно, что эта эмблема будет использоваться на всем, где только ее можно будет поставить, - на сувенирах, одежде, посуде, открытках и тому подобном.

Но зарегистрировать эту эмблему Львов не сможет – нужно согласие УЕФА, за которым сегодня никто просто не обращался. УЕФА же может выдать лицензию даже даром, если четко определить условия, какое использование будет считаться популяризацией чемпионата, а каким образом эмблему можно использовать с коммерческой целью.

Как видим, есть потребность в проведении широкой информационно- разъяснительной кампании по вопросам интеллектуальной собственности УЕФА и порядке использования зарегистрированных им торговых марок. Всего же, на сегодняшний день есть около 150 требований УЕФА относительно использования их символики, и это не мало. Специалисты же убеждены, что масштабных нарушений или скандалов в этой сфере у нас не будет, а вот мелких нарушений может быть много. (Например, если человек придет на матч Евро-2012 в кепке "Пума", это уже будет нарушением, поскольку такая надпись рекламирует производителя, а "Пума" не является партнером или спонсором УЕФА. Соответственно на соревнованиях под эгидой УЕФА рекламировать ее нельзя и человека просто не пустят на стадион.) Именно для предупреждения таких случаев УЕФА уже в настоящий момент, почти за три года до турнира, начинает разъяснительную работу.

Юридические представители Европейского футбольного союза в Украине уже провели ряд семинаров для специалистов Федерации футбола, во время которых объясняли, что такое интеллектуальная собственность, как она защищается и каким образом реагировать на нарушения. Аналогичные семинары и конференции планируется провести для правоохранительных структур (СБУ, МВД, Государственной таможенной службы) и судей, чтобы донести к ним особенности использования символики УЕФА.

Отдельное внимание будет уделено средствам массовой информации, для которых кроме семинаров УЕФА разработает пособие с соответствующими рекомендациями. Обещают, что где-то в мае он уже будет. Кстати, такие инструкции для масс-медиа УЕФА разрабатывает на каждый чемпионат Европы, независимо от того, в какой стране он проводится.

И под конец кое-что из собственного опыта УНИАН. Внимательный читатель нашего сайта по-видимому обратил внимание, что в рубрике "Спецпроекты" на Интернет-сайте агентства http://unian.net надпись "Евро-2012" изменилась на "Футбол-2012". Аналогичные изменения претерпело и оформление самого подсайта УНИАН, на котором освещает подготовка к турниру. Это сделано по требованию юридической фирмы-украинского представителя УЕФА, в письме которой нам указали, что использование "Евро-2012" рядом с логотипом УНИАН или знаками третьих сторон требует соответствующего разрешения, а вот использование символики УЕФА или ее изображений в информационных материалах возражений не вызывает.

Поэтому нас попросили убрать кнопку "Евро-2012". Хотя с другой стороны приятно, что УЕФА известно об УНИАНе, а подобное реагирование свидетельствует о признании авторитета агентства и его роли в информационном пространстве (извините за самовосхваление). В конце-концов, мы же вывели такое название рубрики исключительно по незнанию, а не с каким-то злым умыслом. И делимся опытом с коллегами, потому что с приближением 2012-го года подобные обращения юридических фирм могут поступить каждому СМИ, у кого рубрика с материалами о подготовке к чемпионату названа "Евро-2012".

Подытоживая, еще раз отметим, что права интеллектуальной собственности УЕФА – это очень серьезно и их защита в Украине будет осуществляться достаточно жестко. Сегодня информационно-разъяснительная кампания лишь начинается и продолжение темы еще будет.

Иван Ярошенко