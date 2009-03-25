Тимошенко попросит у УЕФА разрешения ”разбросать” гостей Евро-2012 по Украине
20:37, 25 марта 2009Футбол 2012
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Лукьянчено поддержит
|Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.
«Мы будем совместно с Федерацией футбола и Кабинетом министров обращаться в УЕФА по таким вопросам: допустим, если будут после группового турнира четвертьфинальные и полуфинальные матчи в городе Донецк, то в этом случае задействовать гостиничный потенциал более удаленных городов от Донецка, таких как Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Луганск», - сказал мэр.
Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о том, чтобы задействовать аэропорты Днепропетровска, Луганска и Мариуполя.
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