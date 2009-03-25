Премьер-лига до лета будет иметь реестр сертифицированых стадионов

Руководство украинской Премьер-лиги до 31 мая должно составить постоянно действующий реестр стадионов, на которых разрешено проводить футбольные матчи с участием клубов высшего дивизиона.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на совместном заседании руководителей и членов постоянных комитетов Федерации футбола Украины и руководства Премьер-лиги.

После составления реестра Премьер-лига должна проинформировать об этом УЕФА и вынести его на утверждение Исполкома ФФУ. Кроме этого, начиная с сезона 2009-2010, клубы высшего дивизиона обяжут дополнительно указывать резервные стадионы для проведения встреч в рамках турнира.

Делегаты собрания также постановили ввести постоянный контроль за стандартами качества проведения соревнований в контексте инфраструктурного критерия – состояние газона футбольного поля, условия для игроков, болельщиков, обеспечение безопасности и тому подобное. Отдельное внимание решили уделить футбольным газонам стадионов, которые находятся в зоне риска проведения соревнований среди клубов Премьер-лиги и обеспечить постоянный мониторинг их состояния.

В своих выступлениях участники заседания преимущественно касались недавних резонансных событий, связанных с неподобающим состоянием футбольных арен. В частности, печально известного матча в Добромиле между «Львовом» и «Металлистом», отмененного поединка в Сумах между «Арсеналом» и «Таврией», а также встречи столичных «канониров» с «Харьковом», которая состоялась на базе киевского «Динамо» в Конче-Заспе. «Эти и другие случаи заставили нас пойти на некоторые жесткие и непопулярные решения, которые, однако, являются очень необходимыми для дальнейшего развития отечественного футбола», - отметил вице-президент ФФУ, председатель Комитета профессионального футбола Анатолий БИДЕНКО.

По его словам, уже составлен временный реестр сертифицированных стадионов и теперь поединки Премьер-лиги могут проводиться только на тех аренах, которые имеют необходимые системы подогрева, дренажа, водоотвода и тому подобное. На других стадионах, сказал он, матчи могут проходить только в порядке исключения - согласно решению специальной комиссии.

В то же время, исполняющий обязанности президента Премьер-лиги Виталий ДАНИЛОВ отметил, что сегодня большинство стадионов Украины не отвечают требованиям и это может создать проблемы с проведением матчей. Он также обратил внимание на то, что из шестнадцати клубов Премьер-лиги только киевское “Динамо” имеет собственный стадион, а остальные арендуют, что создает дополнительные препятствия для надлежащего проведения футбольных матчей. По его мнению, требования к украинским стадионам сейчас поднимать не нужно.

С таким предложением не согласился первый вице-президент ФФУ, председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, Комитета по аттестации футбольный клубов и спортивно-медицинского комитета Сергей СТОРОЖЕНКО. Он отметил, что при создании Премьер-лиги перед клубами выдвигались определенные требования относительно наличия собственных стадионов, однако не все их выполняют.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, чтобы футбольный матч с участием ведущих команд страны выглядел “продуктом высокого качества”, поле стадиона должно быть очень хорошим. Только в таких условиях, убежден он, игроки смогут продемонстрировать свою лучшую технику и физическую подготовку, а зрители получат удовольствие от наблюдения за игрой любимых команд. Футбол же на непригодных газонах, по его словам, скорее, “национальный позор”, чем захватывающее зрелище.

Как сообщал УНИАН, матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретились клубы «Металлист» и «Львов», проходил на домашнем стадионе львовской команды «Княжа Арена» в г. Добромиле. Состояние поля вызвало много нареканий как со стороны самих футболистов, так и со стороны футбольных функционеров, однако, несмотря на несоответствие стадиона требованиям, тогдашний председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности ФФУ Борис ВОСКРЕСЕНСКИЙ решил проводить матч.

После этого руководство «Металлиста» обратилось к президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ с просьбой принять меры в отношении Б.ВОСКРЕСЕНСКОГО, а также наказать арбитра матча Виктора ШВЕЦОВА, который имел право в случае несоответствия стадиона отменить встречу.

Решением ФФУ от 11 марта Б.ВОСКРЕСЕНСКИЙ отстранен от исполнения служебных обязанностей, а стадион «Княжа Арена» исключен из реестра стадионов, на которых возможно проведение матчей второго круга чемпионата Украины в сезоне 2008–2009.