Малое пограничное движение с Польшей начнется до 1 июня

Внутригосударственные процедуры согласования Соглашения о правилах местного пограничного движения между Украиной и Польшей будут завершены в ближайшее время, и до 1 июня текущего года документ вступит в силу.

В этом заверил заместитель государственного секретаря по внутренним делам и администрации Республики Польша, сопредседатель украинско-польского Межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества (МКСМС) Петр СТАХАНЬЧИК во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

Стороны договорились о принятии совместных усилий с целью расширения пограничной зоны, которая охватывается указанным соглашением, по формуле „30 км +”.

Обсуждался вопрос оптимизации деятельности МКСМС и определение приоритетов украинско-польского межрегионального сотрудничества в условиях подготовки к Евро-2012. Стороны согласились, что нужно отойти от декларативности в подготовке предложений Межправительственным координационным советом и перейти к реализации конкретных проектов развития межрегионального сотрудничества.

К.ЕЛИСЕЕВ и П.СТАХАНЬЧИК согласились о необходимости качественного улучшения ситуации на украинско-польской государственной границе. Речь, в первую очередь, идет о модернизации существующих и строительстве новых пунктов пропуска с целью создания надлежащих условий для пересечения общей границы во время чемпионата Европы по футболу в 2012 г.

Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества сторон на евроинтеграционном направлении. К.ЕЛИСЕЕВ поблагодарил польскую сторону за неизменную поддержку европейского выбора Украины и выразил надежду на продолжение такого курса, в частности того, что касается поддержки инициативы Украины относительно отмены визовых сборов для украинских граждан, которые путешествуют в ЕС.