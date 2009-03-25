Донецк решает вопрос фрахта судов для размещения болельщиков ЧЕ-12

Сегодня решается вопрос фрахта комфортабельных туристических судов в Греции для размещения болельщиков, которые прибудут в Донецк на чемпионат Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО на пресс-конференции 24 марта.

По его словам, сейчас «на повестке дня стоит вопрос о фрахте судов типа «река-море» с комфортностью 4 звезды, чтобы их поставить в мариупольском порту и там разместить гостиницы». Мэр уточнил, что «вопрос касается фрахта в Греции, где были на Олимпийских играх использованы высококомфортабельные туристические суда». Более того, он рассказал, что уже прошли «первоначальные переговоры с греческой стороной, с одной из туристических фирм».

«Сегодня выясняются параметры, какая там (в порту Мариуполя – УНИАН) глубина причала, теплоходы какого водоизмещения могут подойти к причалу и так далее, уточняются все технические параметры», - сказал А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также отметил, что рассматривается вопрос фрахта комфортабельных теплоходов у России, где есть целый ряд таких кораблей. Кроме того, будут рассматриваться и украинские теплоходы в Крыму на предмет их пригодности для комфортабельного размещения футбольных болельщиков.

По словам А. ЛУКЬЯНЧЕНКО, подобные вопросы фрахта кораблей также изучает и Днепропетровск и в случае, если там поставят такие теплоходы, Донецк решит вопрос доставки туда болельщиков. «От Донецка до Днепропетровска 220 км. Задача только – привести в порядок дороги», - заключил мэр, подчеркнув, что все проблемы с размещением болельщиков связаны с дефицитом в Донецке достаточного количества высококомфортабельных номеров в гостиницах.