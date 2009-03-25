В Польше стадионы оборудуют по образцу “Донбасс-Арены”

На новых польских стадионах, строящихся для проведения Евро-2012, будут использованы технологии и оборудование по образу и подобию донецкой “Донбасс-Арены”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, перенимать опыт Донецка сегодня прибыли представители компании PL.2012, занимающейся подготовкой Польши к чемпионату, а также менеджеры строящихся стадионов в Познани, Гданьске и Варшаве.

Гостям провели экскурсию “Донбасс-Ареной”, показали корпоративные ложи, лаунж-бар, чашу стадиона и помещения для контроля за его системами. Поляки также интересовались расположением мест для болельщиков с ограниченными возможностями, безопасностью внутри стадиона и вне его, телекоммуникациями, планами эвакуации, а также особенностями парка вокруг арены и многим другим.

После осмотра и знакомства с особенностями “Донбасс-Арены” польские специалисты отметили, что намереваются аналогичным образом организовать у себя инфраструктуру, системы контроля и распространения билетов, безопасности, охраны и видеонаблюдения, а также сходным образом наладить питание и организацию движения во время матчей. Отдельным пунктом у польской делегации обозначено тщательное изучение принципов сотрудничества оператора “Донбасс Арены“ с локальными и государственными органами при проектировании и строительстве стадиона, а также при подготовке к Евро-2012.

Не менее важным для гостей вопросом стало и то, как в Донецке собираются эксплуатировать стадион после 2012 года.

Подводя итог, поляки отметили, что в Донецке все это организовано на высоком уровне и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в подготовке к Евро-2012 для его проведения в Украине и Польше на самом высоком уровне.

Справка УНИАН. Новый стадион Донецка «Донбасс Арена» будет относится к категории стадионов «элит» по класcификации УЕФА и станет одним из самых современных спортивных сооружений Европы. Вместимость стадиона - 50 тысяч зрителей.

Завершение строительства “Донбасс Арены“ намечено на лето этого года.