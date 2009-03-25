УЕФА положительно оценил подготовку Украины и Польши

Исполком УЕФА на своем заседании в Копенгагене положительно оценил подготовку Украины и Польши к Евро-2012. Вопрос о переносе чемпионата снят с повестки дня.

Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на вице-президента УЕФА Гергарда МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕРА.

«Больше никто не говорит об отмене места проведения следующего чемпионата Европы по футболу. Польша кое в чем впереди в подготовке, но строительство стадионов идет планово в обеих странах», - сказал Г.МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕР после заседания исполнительного комитета.

Он отметил, что в строительстве дорог Польша продвинулась немного дальше Украины, и особо обратил внимание на проблемы Украины с нехваткой гостиниц. Г.МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕР еще раз отметил, что никаких запросов со стороны УЕФА по поводу возможной замены Украины на Германию не было, речь шла только о спекуляциях прессы.

По словам Франца БЕКЕНБАУЭРА, который координировал в 2006 году организацию мирового футбольного первенства в Германии, исполнительный комитет УЕФА получил «в целом положительный» отчет о подготовке Польши и Украины к Евро-2012. «Инфраструктура еще хромает, но строительство стадионов продвигается приемлемо», - сказал он.

В свою очередь, Президент Немецкого футбольного союза Тео ЦВАНЦИГЕР раскритиковал распространение слухов о возможности отобрать у Украины Евро-2012. «У нас никогда не было такого запасного плана. По моему мнению, это неуважение к Украине и Польше, когда некоторые обозреватели на расстоянии утверждают в несостоятельности организовать чемпионат. Я желаю этим странам стать хорошими хозяевами первенства», - сказал Т.ЦВАНЦИГЕР в интервью немецкому информагентству.

В апреле президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отправится в поездку по Польше и Украине, чтобы лично убедиться в том, как идет подготовка к Евро-2012.