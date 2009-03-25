Во Львове определили консультанта по строительству стадиона

Львовский городской совет определил компанию «Арена.Ком» консультантом по строительству нового стадиона к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

Компания будет контролировать строительство стадиона и заниматься разработкой бизнес-плана использования сооружения после проведения Евро-2012. Как отметил городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ, наличие такого консультанта является требованием УЕФА.

Среди последних реализованных проектов компании можно отметить строительство стадионов Olympic Stadium в Берлине, LTU-Arena в Дюссельдорфе в рамках проведения чемпионата мира 2006 года в Германии и нового стадиона в Карлсруе.