Во Львове определили консультанта по строительству стадиона
10:05, 25 марта 2009Футбол 2012
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По требованию УЕФА
Львовский городской совет определил компанию «Арена.Ком» консультантом по строительству нового стадиона к Евро-2012.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.
Компания будет контролировать строительство стадиона и заниматься разработкой бизнес-плана использования сооружения после проведения Евро-2012. Как отметил городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ, наличие такого консультанта является требованием УЕФА.
Среди последних реализованных проектов компании можно отметить строительство стадионов Olympic Stadium в Берлине, LTU-Arena в Дюссельдорфе в рамках проведения чемпионата мира 2006 года в Германии и нового стадиона в Карлсруе.
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