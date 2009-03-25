Донецкие железнодорожники к Евро-2009 изучат английский

Донецкая железная дорога намерена приобрести 100 печатных англо-русских и 3 электронных переводчика для вокзалов, которые будут использоваться во время проведения в Донецке юношеского Евро-2009 по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в штат пассажирской службы также принят профессиональный переводчик, который будет обучать английскому языку около 700 железнодорожников, работающих на вокзалах и в поездах.

Кроме того, на вокзале станции “Донецк” во время прохождения футбольного первенства будут задействованы 11 волонтеров со знанием английского языка, которые примут участие в работе информационных центров и справочных бюро.

В целом для приема на должном уровне болельщиков во время чемпионата Донецкая железная дорога готовит три вокзальных комплекса: Донецк, Ясиноватая и Мариуполь.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 пройдет с 21 июля по 2 августа в крупнейших городах Донбасса - Донецке и Мариуполе.

Организаторы турнира ожидают около 5 тысяч болельщиков, а на финальный матч Евро-2009 намерен приехать президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.