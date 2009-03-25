Гданьск намерен продать название строящегося к Евро-2012 стадиона

Власть Гданьска намерена продать право назвать городской стадион, который строится для проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает компания PL2012, об этом сообщил президент Гданьска Павел АДАМОВИЧ на встрече с предпринимателями и журналистами в Варшаве.

Он не смог назвать сумму, за которую город хочет продать это право, но заметил, что страховая компания Allianz за то, что стадион в Мюнхене называется “Allianz Арена”, ежегодно платит 6 млн. евро.

П.АДАМОВИЧ сообщил, что на стадионе можно будет арендовать более 17 тысяч квадратных метров площади, на которой можно будет отрыть рестораны, офисные и конференционные помещения. Кроме этого, возможно открытие фитнесс-клуба и казино.

П.АДАМОВИЧ заметил, что инвесторы проявляют значительную заинтересованность проектами по коммерциализации стадиона.

«Мы хотим, чтобы наш стадион жил 7 дней в неделю», - добавил Адам КАЛАТА из Бюро инвестиции Евро-Гданьск 2012.

Справка УНИАН. Стадион в Гданьске к Евро-2012 начали строить в конце прошлого года. Общая стоимость строительства стадиона – более 200 млн. долларов.

Арена Гданьска, длина которой составит 227 метров, ширина - 194 м, а высота - 45 метров, должна быть построена к 2011 году.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей, в том числе 1500 мест предусмотрены для VIP-гостей.

Гданьск является одним из 4 основных городов Польши, которые будут принимать матчи Евро-2012.