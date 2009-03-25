Михайличенко: в мире уже нет команд, которые нельзя обыграть

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко поделился своим мнением о предстоящем матче с национальной командой Англии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010.

"Мы отдаём себе отчёт об уровне соперника, но в мире уже нет команд, которые нельзя обыграть. Если Украина хочет быть на мировых форумах, надо играть и побеждать и на "Уэмбли". Если не будет такой веры, чего-то добиться будет тяжело. Если мы сможем выполнить задуманное, результат придёт.

Какова роль Шевченко в команде теперь? Андрей очень мало играл в этом году, были травмы, плохие игры, но его огромные опыт и желание неоценимы. Тот же Кравец сможет лучше расти рядом с Шевченко. Сплав опыта и молодости - это не просто слова", — цитирует Михайличенко Чемпионат.ру