Михайличенко отменил товарищеский матч сборной: устали

Главный тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко решил отменить товарищеский матч национальной команды накануне игры отборочного цикла к чемпионату мира 2010 года против Англии.

Об этом наставник "сине-желтых" сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Чемпион".

"Планировалась контрольная игра на сборе, но я решил отказаться от нее, потому что наши ведущие игроки, которые выступают за "Шахтер", "Динамо" и "Металлист", провели очень насыщенный период", - сказал тренер.

"Вы можете сказать, что и англичане сыграли не меньше, но, по моему мнению, есть небольшая разница. Англичане более привычны к такому ритму, их чемпионат идет давно. По эмоциональной отдаче, которая есть в играх чемпионата Англии, английское первенство не намного отличается от европейских кубков. Они играют так из года в год, потому более привычны к такому уровню", - прибавил Михайличенко.

По его словам, украинские команды устали, потому что любая игра - это эмоции. "Мы их решили не тратить, а накапливать. Правильно это или нет - покажет время", - резюмировал Алексей Михайличенко.