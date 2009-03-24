”Шахтер” проведет два товарищеских матча в Турции

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) проведет два товарищеских матча в Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, главный тренер "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ решил задействовать в этих матчах футболистов, не заявленных за свои национальные сборные.

Клубом достигнуты договоренности об играх с командами «Денизлиспор» и «Сивасспор», выступающими в турецкой Суперлиге. Матчи намечены на 28 и 30 марта.

30 марта "Шахтер" вернется в Донецк.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Лондоне сборная Украины проведет отборочный матч чемпионата мира по футболу 2010 года против сборной Англии. На тренировочные сборы накануне матча вызваны 7 игроков "Шахтера".