В Одессе активизировали работы на стадионе «Черноморец»

Реконструкция стадиона «Черноморец» в Одессе к Евро-2012 в настоящее время перешла в активную фазу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одеского городского совета, сейчас на арене ведутся работы по демонтажу несущих конструкций трибун, зданий стадиона, вышек освещения и оборудования.

Также вбито около 1 тыс. 250 свай, залито 30 ростверков, возведено 33 колонны первого яруса южной трибуны и начат сбор металлических бетонных конструкций. Количество работающих увеличились до 150 человек. Совокупные финансовые затраты на соответствующие работы составляют ориентировочно 63 млн. грн.

По информации Главного управления экономики Одесской областной государственной администрации, активизация реконструкции «Черноморца» стала возможной «в связи с тем, что решен вопрос относительно резервной арены для ФК «Черноморец».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Одесский городской голова Эдуард ГУРВИЦ подписал распоряжение относительно передачи ФК «Черноморец» в бесплатное пользование на условиях договора займа футбольного поля стадиона «Спартак», трибуны и вспомогательных помещений. С 14 марта клуб проводит домашние матчи на стадионе «Спартак».