Во Львове на стадионе уже залили 50% фундамента восточной трибуны

На строительной площадке стадиона к Евро-2012 во Львове на 50% установили фундамент на прямой части восточной трибуны, а также завершили подготовительные работы по установлению фундамента на южной трибуне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отметил руководитель КП «Дирекция по строительству стадиона» Виталий СУЛИМА, согласно графику строительства стадиона прямая восточная часть его фундамента будет завершена до конца марта. Работы по сооружению фундамента под южную трибуну будут длиться до конца апреля. Также в апреле планируют выполнить работы по сооружению фундамента, который соединит северную и южную трибуны с восточной.

Как сообщал УНИАН, установление фундамента стадиона к Евро-2012 во Львове началось 20 января и будет длиться четыре месяца. До конца 2009 года запланировано возвести каркас сооружения, а завершить строительство арены предусматривается до конца 2010 года.

Генеральным подрядчиком строительства является отечественное ОАО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс", которое выполняло подготовительные работы на этом участке. Общая стоимость строительства оценивается в пределах 609 млн. грн.