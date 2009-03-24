В Харькове получили проекты соглашений от туроператора УЕФА

Представители официального туроператора УЕФА, компании TUI Travel PLC, сегодня, 24марта, утром провели семинар для владельцев гостиниц Харькова, в ходе которого ознакомили их с заданиями, особенностями и требованиями агентства УЕФА по размещению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, во время встречи всем предпринимателям также выдали для ознакомления и последующего подписания проекты договоров с компанией TUI Travel PLC на размещение ключевых «целевых» групп УЕФА, участников и гостей чемпионата

В дальнейшем TUI Travel PLC подпишет соглашения с конкретными туроператорами для закупки и бронирования ими мест в конкретных гостиницах. Эти договоры для компании будут гарантией на прием участников и гостей чемпионата и предоставления сервисных услуг европейского уровня.

Потом, базируясь на количестве подписанных договоров с гостиницами, компания TUI Travel PLC подготовит отчет о посещениях Харькова и предоставит информацию по объектам размещения на заседании Исполкома УЕФА в мае 2009 года, где будут определены принимающие Евро-2012 города.

В семинаре в Харькове приняли участие представители городской власти, заместители городских председателей Полтавы и Чугуева, депутаты городского, областного и районных советов, а также представители 44 гостиниц Харькова и 10 – Полтавы.

Сегодня же представители официального агентства УЕФА по размещению во время Евро-2012 отбудут во Львов, где проведут такую же встречу.

Во время семинара для владельцев гостиниц также презентуют проект соглашения о предоставлении гостиничных услуг, методологии его подписания, а также договорятся о встрече с каждым владельцем гостиницы.

Одним из положений соглашения будет фиксация в евро валюте стоимости номера на 2012 год, учитывая стоимость номера сегодня и уровень инфляции. Что касается гостиниц, которые еще не построены, то соглашением будет предусматриваться предоставление гарантий относительно введения их в эксплуатацию до 2011 года.

Как ранее сообщал УНИАН, решением Наблюдательного совета УЕФА компания TUI Travel PLC, один из ведущих международных туристичниих операторов, определена официальным агентством по размещению УЕФА во время Евро-2012.