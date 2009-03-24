Динамо выиграло матч против Арсенала

Завершися 21-й тур

Завершился последний (за исключением перенесенной игры Ильичевца и Металлиста) матч 21-го тура Чемпионата Украины по футболу. Динамо - Арсенал 3:0 (Кравец 21, Алиев 35, 71) Напомним результаты остальных матчей: Шахтер – Ворскла 1:0 (Срна 48) ФК Харьков - Кривбасс – 0:1 (Булку 51) Заря - Черноморец 2:1 (Жуниор 35, Курилов 79 - Диденко 28) ФК Львов - Металлург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмывака 89) Днепр - Карпаты 1:0 (Калиниченко 90+1) Таврия - Металлург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Корытько 7) Положение в турнирной таблице 1. Динамо 55 2. Шахтер 43 3. Металлист 38 4. Металлург Д 37 5. Ворскла 37 6. Металлург З 33 7. Днепр 29 8. Карпаты 28 9. Заря 24 10. Кривбасс 23 11. Черноморец 20 12. Арсенал 20 13. Таврия 20 14. ФК Львов 15 15. Ильичевец 13 16. ФК Харьков 12

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