Футбол: тренер сборной Англии назвал игроков на матч с Украиной

Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Фабио КАПЕЛЛО обнародовал список из 24-х игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу 28 марта против Словакии, а также к отборному поединку ЧМ-2010 1 апреля против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, впервые в этом году приглашение в сборную получили ключевые английские футболисты Стивен ДЖЕРРАРД и Уэйн РУНИ, которые недавно восстановились после травм.

Обе встречи состоятся на лондонской арене «Уэмбли». Субботняя игра со словаками начнется в 19.15 по киевскому временами, а начало игры в среду, 1 апреля, с участием подопечных Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО в 22.00. Напомним, что английская команда, имея в своем активе 12 очков из 12-ти возможных, возглавляет шестую отборную группу ЧМ-2010. Хорватия и Украина набрали по 7 баллов, однако украинцы сыграли на один матч меньше.

Состав сборной Англии:

Вратари: Роберт ГРИН («Вест Хэм»), Дэвид ДЖЕЙМС («Портсмут»), Бен ФОСТЕР («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Мэтью АПСОН («Вест Хэм»), Лейтон БЕЙНС, Фил ЯГЕЛКА, Джолеон ЛЕСКОТТ (все «Эвертон»), Глэн ДЖОНСОН («Портсмут»), Ледли КИНГ («Тоттенхем»), Эшли КОУЛ, Джон ТЕРРИ (оба «Челси»), Рио ФЕРДИНАНД («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Гарет БАРРИ («Астон Вилла»), Дэвид БЕКХЕМ («Милан», Италия), Стюарт ДАУНИНГ («Миддлсбро»), Стивен ДЖЕРРАРД («Ливерпуль»), Майкл КАРРИК («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк ЛЕМПАРД («Челси»), Арон ЛЕННОН («Тоттенхем»), Шон РАЙТ-ФИЛЛИПС («Манчестер Сити»).

Нападющие: Карлтон КОУЛ («Вест Хэм»), Питер КРАУЧ («Портсмут»), Уэйн РУНИ («Манчестер Юнайтед»), Эмил ХЕСКИ («Астон Вилла»).