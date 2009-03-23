Новые станции метро в Киеве откроют до конца года

До 2010 года столичная власть завершит запланированное строительство новых станций Киевского метрополитена, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ, метрополитен является системообразующим предприятием столицы, деятельность которого вышла далеко за пределы транспортного предприятия.

«Кроме того, что мы сегодня ежедневно перевозим 1 млн. 700 тысяч пассажиров, мы также являемся очень мощным информационным инструментом, объектом гражданской обороны и тому подобное. Исходя из этого и рассматривалась программа строительства и развития сети метрополитенов Украины на 2006-2010 годы», – сказал П.МИРОШНИКОВ.

Задачами, которые ставились перед этой программой, является ускорение темпов строительства метрополитена, повышение уровня его технической оснастки, эффективности и беспечности работы и увеличение удельного веса общего пассажиропотока за счет метрополитена.

Предусматривается, что будет продлена Куреневско-Красноармейская линия к Выставочному центру; построены новые станции и второй выход из станций «Дарница» и «Вокзальная». Будет продлена Сирецко-Печерская линия метрополитена к Дарницкому вокзалу и будет построено депо на Куреневско-Красноармейской линии. Кроме того, запланировано строительство двух новых ветвей метрополитена: Подольско-Вигуривской, которая соединит правый и левый берега Киева, а также Левобережная линия, которая пройдет от действующей станции «Левобережная» через жилой массив Троещина.

По словам П.МИРОШНИКОВА, к Евро 2012 также планируется построить второй выход на станцию метро «Республиканский стадион» и второй переход между станциями «Театральная» и «Золотые ворота», а также реконструировать пересадочный узел между станциями «Крещатик» и «Площадь Независимости».

По информации «Киевского метрополитена», на станционном комплексе «Демиевская» на 98% выполнены отделочные работы. Строительная часть станционного комплекса «Голосеевская» выполнена на 97%, осталось завершить строительство аварийного выхода и платформный участок. Построен также станционный комплекс «Васильковская» (кроме БТП). Велись отделочные работы, которые выполнены на 65%. Сооружаются выходы из вестибюлей. Тупики за станцией «Васильковская» построенные на 65%. В целом, на завершение строительства трех станций метро Куреневско-Красноармейской линии необходимо 785 млн. грн.

Что касается проектирования первой очереди строительства Левобережной линии метрополитена, то сейчас проводится работа по отведению земельных участков под стройплощадки первой очереди Левобережной линии из электродепо «Троещина».

Кроме того, в 2006 году был заключен договор на поставку 37 вагонов метрополитена на сумму 94,95 млн. грн. Из городского бюджета профинансировано 64,6 % от предусмотренных объемов.

В 2007 году был оплачен долг в 27 млн. грн. за приобретенные в 2006 году 37 вагонов (средства городского бюджета) и заключен договор на поставку 25 вагонов на сумму 99,99 млн. грн. В конце года получено 5 вагонов. В 2008 году профинансировано 13,5 млн. грн. за полученные в 2007 году 5 вагонов. В целом за 2006-2008 годы из городского бюджета оплачено 49% от объемов, предусмотренных Программой.

В связи с вышеизложенным, в «Программе социально-экономического и культурного развития г. Киева на 2009 год» предусмотрено: финансирование КП «Киевский метрополитен» в сумме 413,6 млн. гривен для приобретения 100 новых вагонов; на протяжении 2009 года финансирование КП в сумме 19,5 млн. грн. на выполнение проектных работ для строительства участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от ст. «Васильковская» к Одесской площади.

«Городу необходимо приобрести 100 вагонов, 50 из которых направить на три новых станции метро в сторону жилмассива «Теремки». Другие 50 – на Сирецько-Печерскую линию, поскольку в случае открытия станций «Голосеевская», «Васильковская» и «Демиевская» необеспечения их вагонами значительно ухудшит движение на линии в целом», – прибавил П.МИРОШНИКОВ.