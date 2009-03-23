В Харькове сегодня ожидают туроператоров УЕФА

В Харькове сегодня ожидают представителей официального агентства по размещения УЕФА на Евро-2012, которые намерены ознакомиться с состоянием подготовки объектов размещения и провести переговоры с владельцами и инвесторами гостиниц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, туроператоры УЕФА будут находиться в городе 23-24 марта.

На этот период запланировано проведение рабочей встречи с руководителями городского совета, городскими экспертами и представителями гостиничного бизнеса, а также презентация реализации задач программы Евро-2012, семинар-совещание по вопросам размещения и собеседования с владельцами гостиниц на предмет заключения соглашений.

Харькову для размещения семьи УЕФА на период чемпионата необходимо иметь 2765 номеров, с которых 1240 – в 5-звездочных, 1315 – в 4-звездочных и 210 номеров - в 3- звездочных гостиницах.

Согласно действующей городской программы подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, к объектам размещения включено 54 гостиницы и 8 общежитий. Также задействованы объекты размещения Полтавы и Чугуева, с которыми Харьковский горсовет заключил соответствующие соглашения.

Как раньше сообщалось, решением Наблюдательного совета Союза европейских футбольных ассоциаций официальным агентством по размещению УЕФА на Евро-2012 определена компания TUI Travel Plc. Компания намерена изучить состояние реализации мероприятий по размещению участников и гостей футбольного форума и перспективы подписания соглашений с владельцами гостиниц в Украине и Польше для обеспечения размещения ключевых групп УЕФА и их партнеров.