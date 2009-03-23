УЕФА удовлетворен подготовкой транспортной инфраструктуры

Эксперты УЕФА отмечают надлежащую подготовку и значительный прогресс транспортной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом было сказано после ряда совещаний и презентаций выполненных работ, которые состоялись на прошлой неделе в Киеве в рамках планового визита группы экспертов УЕФА и PL2012 по вопросам развития наземного транспорта.

Во время встреч при участии представителей городов-претендентов обсуждалось состояние подготовки транспортной инфраструктуры и междугородного автодорожного и железнодорожного соединения, включая обсуждение планов мобильности городов.

Так, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, со своей стороны, отметил, что подготовка к чемпионату инфраструктуры наземного транспорта является одним из основных заданий правительства. Невзирая на мировой финансовый кризис, сообщил он, правительство уже выделило 34 млн. евро на подготовку автодорог коммунальной собственности в принимающих городах.

Представители городских советов и администраций презентовали собственные отчеты о прогрессе подготовки инфраструктуры наземного транспорта, междугородного автомобильного и железнодорожного соединения, а также проекте Концепции транспортного обслуживания и управления дорожным движением во время Евро-2012.

Экспертами УЕФА была отмечена надлежащая подготовка Минтранссвязи и увереный прогресс развития транспортной инфраструктуры принимающих городов. Также достигнута договоренность относительно доработки отчетов в части уточнения количественных показателей проектов развития и Концепции, в частности пропускной способности аэропортов и потребностей подвижного состава для обеспечения обслуживания болельщиков во время чемпионата Европы 2012 года по футболу.