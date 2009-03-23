Львов предложил УЕФА гостиницы для мини штаб-квартиры и команд

Львов предложил гостиницы, в которых сможет разместиться мини штаб-квартира УЕФА и футболисты национальных сборных, которые будут проживать в городе во время проведения Евро-2012.

В целом предложено 6 гостиниц, по два на каждое предложение, для того, чтобы УЕФА мало возможность сделать выбор, сообщают в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, гостиница под мини штаб-квартиру будет задействована во время проведения Евро-2012 и на протяжении 5 дней после последнего матча в городе в рамках чемпионата. Она должна быть 5-ти звездной, иметь не меньше 63 стандартных двуместных номеров, 15 номеров-люкс, 2 президентских апартамента люкс, конференц-зал, паркинг на 25 автомобилей, а также предоставлять определенный перечень услуг. На данном этапе во Львове есть две гостиницы, которые отвечают таким требованиям, и их предложили УЕФА.

Для размещения команд-участниц турнира предложено 4 соответствующих гостиницы. При этом учитывалась их приближенность к стадиону и тренировочному полю, поскольку согласно требований УЕФА, кроме 4-5 звездных стандартов, гостиница должна находиться в 100-километровой зоне от основного стадиона и в пределах 20 минут езды от тренировочного поля.

Другие гостиницы города будут предложены для поселения так называемой семьи УЕФА, в частности, VIP- гостей, рефери, службы допинг-контроля, представителей и партнеров УЕФА. Для поселения этих гостей будут предложены еще 49 гостиниц Львова и области 4-5 звездочного класса.

Как раньше сообщалось, решением Наблюдательного совета Союза европейских футбольных ассоциаций официальным агентством по размещению УЕФА на Евро-2012 определена компания TUI Travel Plc. Компания намерена изучить состояние реализации мероприятий по размещению участников и гостей футбольного форума и перспективы подписания соглашений с владельцами