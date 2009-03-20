Тренер Динамо: после Металлиста нам никто не страшен

После ответного поединка 1/8 финала Кубка УЕФА против «Металлиста», наставник «Динамо» Юрий Семин остался рад выходу в следующий этап соревнований, а также отметил футбол самого высокого уровня в исполнение обеих команд. По мнению Мирона Маркевича, для успеха его подопечным не хватило десяти минут и сильной скамейки запасных.

Юрий СЕМИН (главный тренер «Динамо»):

– Очень сложно выиграть три матча подряд у такого соперника как «Металлист». На мой взгляд, сегодня команды показали футбол самого высокого уровня. Я думаю, что все зрители получили удовольствие от игры, но не все – от результата. По ходу матча все шло против нас – мы дважды проигрывали со счетом, который нас не устраивал, но в обоих случаях находили силы, чтобы исправить ситуацию. В процессе матча мы делали очень много перестановок, в том числе и за счет замен. Многие игроки действовали сегодня на разных позициях. Но в итоге мы своего добились и рады, что прошли «Металлист» и теперь будем играть в следующем раунде Кубка УЕФА.

– О чем вы подумали, когда счет стал 3:1? – Вы же видели, что мы не сдавались. Мы опять сделали перестановки в игре и добились своего – забили гол.

– Насколько судьбоносным стало отсутствие Вукоевича? Удалось ли Каддури заменить сегодня Огнена на позиции опорного полузащитника?

– Безусловно, Вукоевич – очень большая потеря для нас. Это центральная фигура в оборонительных действиях нашей команды. Конечно, сегодня нам его не хватало. Что до Каддури, то Бадр играл сегодня хорошо, азартно. Он действовал на двух разных позициях. Когда мы его перевели на фланг, он стал много атаковать и это приводило хорошим моментам у ворот «Металлиста».

– Наверняка вы разбирали с Богушем удары Коэльо со штрафного. Почему он не сделал никаких выводов?

– Коэльо обладает выдающимся ударом. Это я говорю без всякого преувеличения. Также хороший удар у Валяева, но Жажа «стреляет» просто потрясающе! Предсказать в этих случаях, куда полетит мяч, необычайно тяжело. Я думаю, когда пробивает Коэльо, то не только Богуш, а ни один вратарь не сможет разобраться, в каком углу стоять, и на какую траекторию полета мяча рассчитывать.

– Есть ли среди оставшихся соперников в Кубке УЕФА команды, с которыми бы вам не хотелось пересечься в четвертьфинале?

– Нет. После сегодняшней игры мы никого не боимся.

Мирон МАРКЕВИЧ (главный тренер «Металлиста»):

– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих футболистов за выступление в Кубке УЕФА. Вероятно, до матча с «Бешикташем» на нас никто не ставил и ломаного гроша. Но в итоге мы продвинулись достаточно далеко. К сожалению, до четвертьфинала нам не хватило десяти минут. Но это футбол. Сказалась проблема человеческих ресурсов. Один долго не играл, второй травмировался… А скамейка запасных у нас короткая. Это и сыграло основную роль. У «Динамо» на замену выходят футболисты, которые реально усиливают игру команды. Наши же замены сегодня фактически никаких изменений не произвели. Но, повторюсь, я очень благодарен ребятам. Как за сегодняшнюю игру, так и в целом за выступление в Кубке УЕФА.

– В каком моральном состоянии сейчас находится Березовчук?

– Пока что в плохом. Но будем его выводить из этого состояния. Ничего страшного не произошло. Это футбол.

– Можно ли было не выпускать его на поле? Рассматривались ли вами другие варианты этой роковой для «Металлиста» замены?

– Я очень хотел выйти на поле. Если серьезно, то Березовчук из всех запасных был единственным защитником.

– После матча «Шахтера» вы пообещали, что в поединке с «Динамо» мы увидим другой «Металлист». Как вам удалось за три дня воплотить эти слова в реальность?

– Я знаю… Когда буду писать мемуары, возможно, немного об этом напишу.

– Что происходит с Горяиновым? Киевский гол на его совести, да и сегодня он «чудил»…

– Согласен с вами. К сожалению, откровенно говоря, у нас фактически пустые ворота. Значит надо искать вратаря.

dynamo.kiev.ua