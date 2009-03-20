Динамо и Шахтер узнали соперников в Кубке УЕФА

14:37, 20 марта 2009
Футбол 2012
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Возможен украинский полуфинал

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА. Вот результаты:

Четвертьфинальные пары

Гамбург - Манчестер Сити

ПСЖ - Динамо Киев

Шахтер - Олимпик

Вердер - Удинезе

Жребий полуфиналов:

Вердер/Удинезе - Гамбург/Манчестер Сити

ПСЖ/Динамо - Киев Шахтер/Олимпик

Встречи четвертьфинала Кубка УЕФА пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу".

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