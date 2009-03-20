Динамо и Шахтер узнали соперников в Кубке УЕФА
14:37, 20 марта 2009Футбол 2012
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Возможен украинский полуфинал
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА. Вот результаты:
Четвертьфинальные пары
Гамбург - Манчестер Сити
ПСЖ - Динамо Киев
Шахтер - Олимпик
Вердер - Удинезе
Жребий полуфиналов:
Вердер/Удинезе - Гамбург/Манчестер Сити
ПСЖ/Динамо - Киев Шахтер/Олимпик
Встречи четвертьфинала Кубка УЕФА пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу".
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