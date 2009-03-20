Утвержден проект реконструкции стадиона “Металлист”

Министерство регионального развития и строительства Украины по результатам рассмотрения проекта реконструкции КП ОСК «Металлист» подтвердило, что проект удовлетворяет действующим нормам по вопросам прочности, надежности, эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, а также архитектурным требованиям и рекомендован к утверждению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Согласно проекту, спортивный комплекс дает возможность как обеспечения проведения футбольных игр (общая площадь футбольного поля 7686,0 м2 ), так и проведения соревнований по легкой атлетике (общая площадь беговой дорожки 4296,0 м2, а площадь покрытия легкоатлетических секторов составляет 2321,2 м2).

Кроме того, ДП «Укргосстройэкспертиза» приняло предложение застройщика относительно сохранения исторического входа на комплекс павильона «Ротонда».

Стадион получит и многофункциональную пристройку к западной трибуне с 4 этажами и подвальным помещением. Все это предоставит возможность обеспечить комфортные условия как для спортсменов, судей, медицинских работников, так и для представителей средств массовой информации и VIP-персон.

Вопрос последующей реконструкции «сердца» ЕВРО-2012 в Харькове совместно решается областным и городским советами, облгосадминистрацией и компанией DCH. Генпроектировщик ОАО «Институт Харьковпроект».