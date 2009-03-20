В Донецке заверяют, что кризис не повлияет на подготовку гостиниц

В Донецке собственники гостиниц заверили городской совет, что финансовый и экономический кризис не повлияет на планы их подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом шла речь в Донецком горсовете на совещании "О ходе проектирования строительства гостиниц в городе в рамках подготовки к проведению Евро-2012" 19 марта, сообщили УНИАН в горсовете.

Выступивший на совещании городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что на сегодняшний день получили положительные заключения комиссии УЕФА два из четырех основных направлений подготовки города к Евро-2012, а именно: подготовка спортивных баз и инфраструктуры. "В то же время, направления, касающиеся размещения гостей чемпионата, пока находятся в "красном коридоре", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Представители гостиниц отчитались о ходе подготовки каждой из гостиниц, количестве планируемых номеров и сроках сдачи в эксплуатацию. При этом они заверили, что планы строительства и ввода объектов в эксплуатацию в связи с кризисом нарушены не будут.

Согласно этим планам, всего к 2012 году в Донецке будет построено 10 новых гостиниц.

Так, гостиница «Атлас» уже соответствует всем требованиям Евро-2009, однако продолжает переоснащение и расширение номерного фонда к Евро-2012. Персонал гостиницы проходит тренинги, изучает английский язык.

Гостиница «Дружба» планирует расширить номерной фонд с 74 номеров до 187, достроить два этажа и конференц-зал на 138-180 человек. Предположительно, гостиница будет введена в эксплуатацию в 2011 году и по уровню комфортности будет соответствовать четырем звездам.

Также на четыре звезды будет претендовать гостиница «Украина», расширяющая свой номерной фонд с 79 до 240 номеров. Управлением генерального плана г. Донецка гостинице уже выдано градостроительное обоснование, на данный момент решается вопрос об отводе земли.

Гостиница «Централь» увеличит количество номеров с 97 до 199, достроит конференц-зал на 350 мест и расширит комплекс услуг. К окончанию реконструкции в 2011 году гостиница рассчитывает получить 4 звезды.

К первому кварталу 2011 года будет завершена и вторая очередь гостиницы «Виктория». К услугам гостей будут 172 комфортабельных номера и новый конференц-зал. Гостиница претендует на 5 звезд.

Гостиница «Прага» сосредоточится на реконструкции существующего номерного фонда (41 номер). Планируется провести ремонт ресторана. Также в гостинице уже есть конференц-зал, аква-зона и тренажерный зал. Гостиница претендует на 4 звезды.

Кроме того, к концу 2011 года планируется ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс «Пушкинский», три гостиницы по ул. Овнатаняна (гостиница «Флориа» на 400 номеров, и две гостиницы на 120 и 144 номера), и гостиницу на пересечении пр. 50-летия РКК и ул. Кобозева.

Горсовет принял к сведению информацию о подготовке гостиниц, а мэр А.ЛУКЬЯНЧЕНКО пообещал способствовать скорейшему решению все вопросов.

На совещании также решено собираться на подобные заседания каждый квартал.