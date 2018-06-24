Днепропетровск предпринимает последний шаг к Евро-2012

Воздушные ворота Днепропетровска, городской аэропорт, едва не стали закрытыми надежным засовом вратами на пути города к получению почетного права принять самые сильные футбольные сборные Европы в 2012 году. С приближением решающего мая, когда Исполнительный комитет УЕФА определит принимающие города, головная боль у местных властей лишь усиливалась, а выход из ситуации был достаточно призрачен.

В чем же проблема? Как всегда в последнее время, в малопонятных "маленькому украинцу" замысловатых маневрах руководства страны.

16 мая 2008 года Совет нацбезопасности и обороны принял решение "О предупреждении и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с проблемами развития аэропортов Украины", а Президент 26 июня ввел его в действие. Пунктом 10 своего решения РНБО поручила Кабинету министров принять в месячный срок меры относительно выведения из состава АО "Авиационная компания "Днеправиа" целостного имущественного комплекса аэропорта и превращения его в госпредприятие "Международный аэропорт "Днепропетровск".

Авиакомпания “Днеправиа” на 100% принадлежит государству. В прошлом году она перевезла 432 тыс. пассажиров. Воздушный парк перевозчика насчитывает 11 региональных самолетов Embraer 145 и шесть среднемагистральных Boeing 737. Компании принадлежит международный аэропорт “Днепропетровск”, который входит в пятерку крупнейших в стране. С 2004 года “Днеправиа” проходит процедуру банкротства (лишь по итогам 2008 года ее убытки составляют около 215 млн. грн). Главный кредитор компании – группа “Приват”.

При этом государство практически взяло на себя ответственность за реконструкцию объекта к Евро-2012, поскольку фактически запретила его приватизацию и продажу инвестору.

Потом было "как всегда", а не как лучше. Кабмину, в первую очередь, нужно было запустить работы на объектах спортивной инфраструктуры, что успешно и сделали. Хотя не обошлось без ряда громких заявлений и провокаций по поводу якобы потери Украиной Евро-2012. С этим вопросом окончательно определились под конец 2008-го – ничего Украина не потеряет.

Однако тогда же в наши двери постучал кризис. И теперь усилия правительства направлены на решение более приоритетной сегодня задачи – как наполнить Бюджет и своевременно дать зарплаты и выплатить пенсии и все гарантированые законами социальные бонусы. Опять на инвестиционные проекты, такие как реконструкция Днепропетровского аэропорта, денег нет.

Но время не стоит на месте – прошел 2008-й год, начался 2009-й, минул январь, февраль, а вопрос не сдвинулся с места. Днепропетровск начал волноваться. И не даром – город, где без помощи государства построили первый в Украине и Польше современный футбольный стадион к Евро-2012, запустили четкий механизм подготовки других объектов инфраструктуры, очутился перед реальной перспективой выпустить удачу из рук. И главное, не по своей вине. Здесь и раньше заявляли о готовности строить аэропорт за средства частного инвестора.

Однако в конце концов удалось достучаться до жителей высоких кабинетов. 20 февраля СНБО констатирует, что правительство не выполнило требования его предыдущих решений и поручает ему обеспечить приватизацию госпакета акций компании "Днеправиа". Обязательными условиями при этом СНБО определяет передачу взлетно-посадочной полосы, технических средств аэронавигационного обеспечения полетов и земельных участков, на которых они расположены, в собственность государства для создания на их базе государственного предприятия. Кроме этого, покупатель должен будет возместить государству бюджетные средства в случае их использования на развитие аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012, а также погасить задолженности “Днеправиа” перед кредиторами и инвестировать средства, необходимые для подготовки аэропорта к турниру.

То есть, ситуация вернулась к состоянию мая-июня 2008 года – почти на год назад. (Еще один яркий пример "заботы" государства о своих гражданах и образец эффективного использования бюджетных средств на содержание чиновников СНБО и других структур, которые готовили предложения и прогнозировали развитие событий в мае прошлого года.) Но оглядываться уже незачем – что сделано, то сделано. Нужно думать и работать над будущим.

Стоит отдать должное Фонду госимущества, который без лишних промедлений сразу после обнародования указа Президента начал процесс подготовки к конкурсу по продажу акций "Днеправиа". Уже 10 марта здесь сообщили, что пакет акций аэропорта будет оценен на протяжении ближайших недель. Но учитывая, что это предприятие стратегического характера, с момента объявления конкурса и до его завершению должно пройти 75 дней.

17 марта в ФГИ прошло совещание при участии представителей "Днеправиа" и управления транспорта Днепропетровской облгосадминистрации, где каждая сторона выразила свои предложения относительно будущей продажи. После этого Фонд и Минтранс планируют выписать условия конкурса по приватизации компании и до конца мая его провести.

Происходит движение и в проектировочных работах по реконструкции аэропорта, которые осуществляет институт "Украэропроект". В прошлом году на эти цели им было освоено 3,7 млн. грн., на этот год предусмотрено освоить около 7 млн.грн. (общая смета – в пределах 11 млн. грн.). Исходя из цифр, проектирование выполнено более чем на треть и по графикам институт должен завершить его до конца 2009 года.

Согласно паспорту аэропорта , здесь планируется возвести пассажирский терминал для международных рейсов пропускной способностью 1 тысяча пассажиров в час, паркинг на 300 машино/мест и гостиницу на 165 номеров для одновременного проживания 260 чел. На период проведения матчей Евро-2012 дополнительно предусматривается установление временного терминала пропускной способностью 300 пассажиров в час.

В целом же стоимость реконструкции аэропорта к Евро-2012, определенная программой, установленна на уровне 1 млрд. 250 млн. грн. И хотя эта цифра высчитывалась в прошлом году еще до кризиса, в самом Днепропетровске уверенные, что на сегодня она испытала не существенные изменения. Во-первых, отмечает начальник управления по вопросам подготовки к Евро-2012 облгосадминистрации Вадим Шебанов, почти на 30% упала стоимость отечественных строительных материалов. Кроме того, намного зговорчивее стали строители – если раньше они оценивали свою работу по завышенным показателям, то сегодня их запросы значительно скромнее. Поэтому в городе считают, что с небольшими колебаниями, "плюс" - "минус", инвестор впишется в определенную смету. Главное, чтобы победитель конкурса гарантировал и реализовал свои обязательства на протяжении следующих 36 месяцев, ведь завершить строительные работы в аэропорту должны до конца 2011 года.

И здесь возникает вопрос - кого же, в условиях кризиса, может заинтересовать этот объект? Год назад, когда возникли намерения относительно продажи аэропорта, им заинтересовались несколько потенциальных покупателей, среди которых отечественная группа “Приват”, немецкая компания “Люфтганза”, одна российская авиакомпания из Москвы и одна - из Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь же после определения условий приватизационного конкурса соответствующие приглашения к участию в тендере будут посланы ряду профильных компаний, в том числе и названным выше. Но сегодня главный вопрос, чтобы те, кто хотели раньше приобрести аэропорт, сохранили свое желание принимать участие в конкурсе.

Для Днепропетровска вывести из крутого пике собственный аэропорт значит получить зеленый свет к футбольному чемпионату 2012 года. Это последний проблемный вопрос, на который было указано и во время посещения города в начале февраля делегацией УЕФА под руководством генерального секретаря Вильяма Тейлора. Высокие гости сказали тогда представителям города: "Решите вопрос аэропорта и больше к вам никаких претензий нет. Вы лучшие".

Сегодня Днепропетровск является одним из фаворитов среди городов-претендентов на право принять матчи Евро-2012. Здесь уже функционирует новый, чисто футбольный, стадион, пока еще единственный в Украине. Так же, как и во всей стране продолжается проектировка, реконструкция и строительство гостиниц, подготовка спортивных баз, ремонтируются дороги.

Осталось решить только один вопрос – аэропорт. Сегодня главное, что его сдвинули с мертвой точки, шатнули, как маятник, что тяжелой гирей неподвижно висел над городом. Насколько успешно и не поздно ли, увидим уже в ближайшее время. Будем надеяться, что в дальнейшем это движение будет лишь вперед и с приближением 2012 года будет набирать мощности.

Павел Мазур