В Польше создали фирму-партнера УЕФА по Евро-2012

В Польше создали компанию, которая выступит партнером УЕФА в рамках подготовки страны к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, который поляки совместно организуют с украинцами.

Как сообщает TVN24, компания EURO2012-Polska создана Польской федерацией футбола (PZPN) в форме общества с ограниченной ответственностью 5 марта.

PZPN сообщил о создании компании, которую возглавил руководитель федерации Гжегож ЛЯТО, 18 марта.

100% владельцем компании является Польская федерация футбола.

«Компания является официальным партнером УЕФА в деле подготовки и проведения финальной части Евро-2012», - сказал пресс-секретарь PZPN Анджей СТРЕЙЛАУ.

Г.ЛЯТО в четверг сообщил журналистам, что на работу в новосозданную компанию возьмут в этом году 15-20 человек.

Среди них будет бывший председатель PZPN Михал ЛИСТКЕВИЧ, который будет выполнять функцию советника председателя правления.

Г.ЛЯТО сказал, что члены правления и наблюдательного совета созданной компании будут выполнять свои функции на общественных началах.

Он также добавил, что уставный капитал компании составляет около 15 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, УЕФА договорилась в декабре прошлого года с национальными федерациями футбола Польши и Украины о создании ими дочерних компаний, которые станут партнерами европейской ассоциации при организации Евро-2012.

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС сообщил, что к 1 марта 2009 года в штате этих компаний должны были работать 23 человека, а к 2012 года штат должен был быть увеличен до 200 человек в каждой из стран.

Финансироваться эта структура будет полностью за счет УЕФА.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации чемпионата Европы по футболу в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата должны состояться в 4 польских и 4 украинских городах.

С момента признання права проведения чемпионата украинцами и поляками не стихают спекуляции, что это право заберут и отдадут другим странам, однако УЕФА опровергает такую возможность.

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ несколько раз подчеркнул, что чемпионат может не состояться в Украине и Польше лишь в том случае, если они не подготовят должным образом стадионы в своих столицах.