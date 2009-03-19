Павленко: Харьков демонстрирует едва ли не наилучшую динамику подготовки к ЧЕ-12

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО высоко оценил ход подготовки Харьковской области к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, свою оценку процессу подготовки к Евро-2012 на Слобожанщине член правительства дал во время рабочей поездки в область.

«Харьков демонстрирует одну из лучших динамику подготовки к футбольному первенству. Есть большая заинтересованность и большая работа, которую проводят областная и городская власть, один из самых высоких процентов поддержки жителей того, чтобы Харьков стал принимающим городом», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, все эти факторы дают Харькову очень хорошую перспективу завоевать право стать принимающим городом. Имеются в виду и очень высокие темпы работы по строительству стадиона «Металлист» - положительные изменения в графике (перенесение сроков сдачи в эксплуатацию на полгода раньше), и реконструкция аэропорта, и работа по строительству гостиниц, дорог, подготовке зон гостеприимства, фан-зон, волонтеров.

«В Харьковской области есть четкий план, который выполняется даже с опережением графиков. Уровень ответственности - наивысший. Это положительно воспринимается нами: как министерством, так и УЕФА. Надеюсь, что УЕФА в своем окончательном решении учтет преимущество, всю ту работу, которая сейчас проводится в Харькове», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.