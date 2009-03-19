Юристы предупреждают о соблюдении прав интеллектуальной собственности УЕФА на Евро-2012

Отечественные юристы предупреждают о необходимости соблюдения прав интеллектуальной собственности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время подготовки и проведения в Украине финальных матчей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Государственного департамента интеллектуальной собственности Николай ПАЛАДИЙ.

Он сообщил, что товарный знак “ЕВРО 2012” зарегистрирован УЕФА в нашем государстве и находится под его защитой. Н.ПАЛАДИЙ отметил, что надлежащая защита интеллектуальных прав является одним из главных требований УЕФА к Украине как принимающей чемпионат стороне.

Вопрос объектов интеллектуальной собственности во время проведения спортивных соревнований, заметил со своей стороны управляющий партнер юридической фирмы “Magisters” Олег РЯБОКОНЬ, очень важен, поскольку коммерческая выгода УЕФА как раз и состоит в использовании прав на объекты интеллектуальной собственности. В то же время, добавил он, главной проблемой в нашей стране является непонимание гражданами того, что объект интеллектуальной собственности - это собственность.

“На своем жизненном уровне мы не обращаем внимания на такие вещи, которые являются нематериальными... Мы думаем, что имеем такие же права на любое название, как и тот владелец, который заявляет о своих правах на него”, - сказал О.РЯБОКОНЬ. Именно поэтому, по его словам, УЕФА уже сейчас, задолго до чемпионата, начинает проводить разъяснительную работу в Украине через своих представителей, чтобы не допустить нарушений своих прав во время турнира.

О.РЯБОКОНЬ сообщил, что сегодня уже есть много недобросовестных коммерсантов, которые пытаются использовать товарные знаки УЕФА для собственной выгоды (получения прибыли). Есть также попытки незаконно зарегистрировать товарные знаки, отображающие символику УЕФА, однако Госдепартамент своевременно разоблачает такие попытки и проводит консультации с УЕФА, чтобы определить, насколько отвечает та или иная попытка соглашению между Украиной и УЕФА относительно проведения Евро-2012.

Кроме того, украинская сторона изучает и обобщает опыт защиты интеллектуальных прав УЕФА странами, которые проводили Евро раньше, и в частности нормативно-правовую базу. В этом вопросе установлено, что отечественное законодательство в целом отвечает европейским требованиям и удовлетворяет УЕФА, нужные лишь незначительные изменения. Именно над ними, по поручению правительства, и работает Госдепартамент интеллектуальной собственности совместно с юридической фирмой “Magisters”.

Как заметил Н.ПАЛАДИЙ, до 30 июня проект соответствующих изменений к законодательству будет разработан и внесен на утверждение правительства и Верховной Рады. В то же время он отметил, что теперь в нашем государстве существует ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности, в том числе и уголовная.

Одной из специфик будущего турнира является то, что он будет проводиться в короткие сроки и требовать быстрого реагирования на нарушения. Для того, чтобы достичь этой цели, юристы намерены провести ряд семинаров, чтобы разъяснить работникам правоохранительных органов, что относится к интеллектуальной собственности и каким образом ее защищать. Отдельно они планируют организовать подобное мероприятие для представителей СМИ.

Подводя итоги, председатель Госдепартамента интеллектуальной собственности выразил убеждение, что права интеллектуальной собственности УЕФА на Евро-2012 в Украине будут достаточным образом защищены, и “все будет не хуже, чем в других странах, где проходил чемпионат”.