ЦСКА просит милицию Донецка тщательно ”трясти” московских фанов
16:03, 19 марта 2009Футбол 2012
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На матче ожидается аншлаг
Сегодня в Донецке на матче 1/8 Кубка УЕФА "Шахтер" (Донецк) – ЦСКА (Москва) следить за правопорядком будут 797 сотрудников милиции и 305 стюардов.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, на матче ожидается аншлаг: раскуплены все 25 тыс. билетов, из них 1600 билетов выкупили московские болельщики.
В УВД подчеркнули, что представители ЦСКА обратились к милиции Донецка с просьбой тщательнее досматривать «армейских» фанов на наличие у них запрещенных к принесению на стадион предметов.
Кроме того, в течение дня 19 марта сотрудники милиции контролируют приезд болельщиков армейского клуба в Донецк.
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