Вердер и Марсель прошли в четвертьфинал Кубка УЕФА
09:42, 19 марта 2009Футбол 2012
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Две результативные ничьи
Состоялись два ответных матча 1/8 Кубка УЕФА
Сент-Этьенн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прёдль 6, Писарро 28). Первый матч 0:1
Аякс - Марсель 2:2 (Эно 33, Сулеймани 74 - Ньянг 35, Мирс 110). Первый матч 1:2.
Вердер и Марсель проходят в четвертьфинальную стадию.
Сегодня остальные четвертьфиналисты Кубка УЕФА определятся в играх:
Металлист - Динамо (первый матч 0:1)
Шахтер - ЦСКА (0:1)
Зенит - Удинезе (0:2)
Галатасарай - Гамбург (1:1)
Ольборг - Манчестер Сити (0:2)
Брага - ПСЖ (0:0)
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