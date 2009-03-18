УЕФА одобрил отчет Львова о дорожно-транспортной инфраструктуре

Эксперты УЕФА одобрили отчет Львова по подготовке транспортной и дорожной инфраструктур города к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом сказал директор департамента ЕВРО 2012 Олег Засадный.

По его словам, эксперты особенно отметили комплексный подход и реалистичность выполнения запланированного. Кроме того, они положительно оценили сотрудничество Львова с консорциумом немецких компаний PTV AG-VCDB GMBH относительно разработки стратегического плана развития транспортной инфраструктуры города, рассчитанной до 2030 года, которая комплексно включает и подготовку к ЕВРО 2012.

О.Засадний сообщил, что также было отмечено то, что Львов является единственным из украинских городов, готовящихся принимать футбольный чемпионат, которые столь широко подошел к решению вопроса подготовки городской инфраструктуры. Вовлекши в разработку транспортной стратегии европейскую структуру, Львов сможет использовать европейский опыт, который позволит учесть наилучшие варианты решений и сэкономить драгоценное время.

Кроме того, эксперты положительно оценили сотрудничество города с Немецким консорциумом по техническому сотрудничеству (GTZ) в рамках разработки стратегии безопасности на дорогах и с европейскими банками ЕБРР, ЕИБ, KFW относительно финансирования реализации инфраструктурных объектов.

Представленый экспертам УЕФА план мобильности во время проведения ЕВРО 2012 предусматривает оперативные мероприятия, такие как выделеные полосы для движения, временное ограничение движения, временное соединение чартерными автобусами для предоставления дополнительной транспортной мощности в соединении стадионов принимающих городов, а также для обеспечения гостей УЕФА мобильностью между такими основными объектами ЕВРО, как гостиницы, стадион, аэропорт и фан-зоны.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 марта, в Киеве представители городской власти Львова представили отчет о ходе подготовки транспортной инфраструктуры экспертам УЕФА.