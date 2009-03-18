Аэропорт и гостиницы Донецка готовы модернизировать французские компании

Французские компании в рамках подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года готовы участвовать в модернизации инфраструктуры аэропорта и гостиниц в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам в ходе визита в Донецк Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР.

"На нынешнем этапе особое внимание со стороны французских компаний будет уделено, согласно пожеланиям руководства области, вопросам модернизации инфраструктуры донецкого аэропорта и гостиничной сферы", - сказал посол. При этом он пообещал от имени Посольства всяческое содействие этим планам.

Ж.ФОР отметил, что в деловых кругах Франции растет интерес к Украине, и "сегодня все наши усилия и внимание сосредоточены на Донецком регионе".

По словам посла, кроме семинара по вопросам технологий и оборудования для коммунального сектора, который прошел 17 марта в Донецке, на начало апреля запланирован отдельный семинар по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

"Осенью с французским участием запланирован еще один тематический семинар - по эффективному энергоиспользованию", - заключил Ж.ФОР.