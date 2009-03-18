Посол Украины в Польше обсудил с главой ПФС подготовку к ЧЕ-12

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦЫК обсудил с председателем Федерации футбола Польши Гжегожем ЛЯТО ход подготовки обеих стран к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Польше.

Согласно сообщению, во время встречи собеседники информировали друг друга о ходе строительства в обеих странах стадионов, реконструкции аэропортов, других объектов инфраструктуры.

В ходе беседы стороны согласились с необходимостью улучшения ситуации на украинско-польской границе, в первую очередь, за счет модернизации существующих и строительства новых пунктов пропуска, с целью создания надлежащих условий для пересечения границы во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, А.МОЦЫК и Г.ЛЯТО уделили внимание ходу подготовки к ІІІ заседанию совместного украинско-польского комитета по вопросам Евро-2012 во главе с премьер-министрами двух стран, которое должно состояться в ближайшее время в Варшаве.