Экс-президент ФК Москва: Блохин оказался мыльным пузырем

Бывший президент ФК "Москва" Юрий Белоус рассказал о временах своей работы в клубе, в том числе и с Олегом Блохиным.

"Безусловно, Олег Блохин – выдающийся советский футболист, но как тренер оказался абсолютно дутым мыльным пузырем, который не только не справился с задачей – развалил то, что было сделано его предшественниками. Уже после моего ухода клуб потерял нескольких игроков, сели на лавку Макси Лопес и самый талантливый наш воспитанник Паша Голышев. Были отпущены в аренду Пабло Барриентос и лучший бомбардир предыдущего сезона Роман Адамов".

"Если бы я не ушел, Блохин, безусловно, отправился бы в отставку еще в мае, перед чемпионатом Европы. Ему повезло в этом плане, потому что в клубе тогда царило безвластие. Акционерам было не до футбольного клуба, так как в это время происходил достаточно проблемный развод главных акционеров «Норильского никеля".

"Я имею в виду выход Прохорова из совета директоров. Тогда Михаил Дмитриевич сказал: "Ну что ж, к сожалению, Белоус уходит, в клубе останутся Блохин, Галайда и Федотов". При всем уважении к Владимиру Григорьевичу, он никакой не спортивный директор, потому что в административных делах не силен".

"Получилось, что Блохина некому было поставить на место, и он этим прекрасно пользовался".

Football.ua