УЕФА рассмотрит проект европейской Суперлиги, которая в перспективе могла бы заменить Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Об этом заявил президент УЕФА Мишель Платини. Платини признал, что он лично не хотел бы создания Суперлиги, однако в этом вопросе многое будет зависеть от позиции клубов, передает агентство Reuters.

Проект Суперлиги представила Ассоциация европейских клубов (ECA), в которой состоят 137 ведущих команд континента. Предполагается, что Суперлига может быть разделена на три дивизиона, в каждом из которых будут соревноваться от 20 до 22 команд.

При этом клубы-участники Суперлиги продолжат выступать в национальных чемпионатах. Для того, чтобы это было возможным, предполагается сократить число команд в высших дивизионах чемпионатов стран.

Платини отметил, что лично он хотел бы вернуть старую систему розыгрыша еврокубков, когда групповых турниров не было, а трофеи разыгрывались по системе плей-офф. Однако, по словам Платини, УЕФА готов рассмотреть любые предложения клубов.

Лента.ру