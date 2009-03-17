Михайличенко объявил список кандидатов на матч с Англией

Cегодня, 17 марта, главный тренер сборной Украины по футболу Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО обнародовал список кандидатов, которые будут готовиться к отборочному матчу Чемпионата мира-2010 с Англией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, из 28 кандидатов непосредственно в тренировочный лагерь планируется вызвать не более 24-х игроков.

Тренерский штаб определится с окончательным перечнем только после поединков 1/8 финала Кубку УЕФА и 21-го тура отечественного чемпионата, которые пройдут на этой неделе.

В числе кандидатов есть два потенциальных новобранца - голкипер «Металлиста» Александр ГОРЯИНОВ и нападающий «Динамо» Артем КРАВЕЦ. Также могут вернуться в сборную Станислав БОГУШ, Александр КУЧЕР, Григорий ЯРМАШ, Валентин СЛЮСАР и Алексей ГАЙ, которые в силу разных причин не выступали в составе украинской команды на февральском международном турнире на Кипре.

На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе национальная сборная соберется в следующий вторник, 24 марта. В тот же день журналисты смогут посетить традиционное открытую тренировку, которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера. Начало в 16.30. А уже на следующий день, 25 марта, сборная Украины отбудет в Лондон, в пригороде которого и будет готовиться к ответственной игре, которая состоится 1 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Состав кандидатов в национальную сборную:

Вратари: Андрей ПЯТОВ и Рустам ХУДЖАМОВ (оба - «Шахтер» Донецк), Станислав БОГУШ («Динамо» Киев), А.ГОРЯИНОВ («Металлист»).

Защитники: Виталий МАНДЗЮК и Тарас МИХАЛИК (оба - «Динамо»), Андрей РУСОЛ («Днепр»), Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, Александр КУЧЕР и Вячеслав ШЕВЧУК (все - «Шахтер»), Григорий ЯРМАШ («Ворскла»).

Полузащитники: Александр АЛИЕВ и Сергей КРАВЧЕНКО (оба - «Динамо»), Сергей ВАЛЯЕВ и Валентин СЛЮСАР (оба - «Металлист»), Алексей ГАЙ («Шахтер»), Евгений ЛЕВЧЕНКО («Гронинген», Нидерланды), Максим КАЛИНИЧЕНКО, Сергей НАЗАРЕНКО и Руслан РОТАНЬ (все - «Днепр»), Анатолий ТИМОЩУК («Зенит», Россия).

Нападающие: Андрей ВОРОНИН («Герта», Германия), Владимир ГОМЕНЮК («Днепр»), Марко ДЕВИЧ («Металлист»), Артем КРАВЕЦ и Артем МИЛЕВСКИЙ (оба - «Динамо»), Евгений СЕЛЕЗНЁВ («Шахтер»), Андрей ШЕВЧЕНКО («Милан»).