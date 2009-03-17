Тимошенко назвала Харьков одним из лучших городов в системе подготовки к Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала Харьков одним из лучших городов в системе подготовки к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, свою оценку хода подготовки к Евро-2012 в Харькове Ю.ТИМОШЕНКО выразила на встрече с руководителями промышленных предприятий области, где обсуждаются пути преодоления кризисных явлений.

«Харьков – один из лучших в системе подготовки к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, в частности, что в городе «на полную мощность строятся новые терминалы аэропорта». «Я могу дать высокую оценку, - сказала премьер-министр, - и темпам, и качеству».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что Харьков успешно строит стадион, который, по ее мнению, «будет одним из лучших в Украине».

«Это приятно, потому что Евро-2012 – это не просто соревнование для нас, это не просто событие, которое касается футбола. Для нас это еще одна волна нового вдоха, это еще одна волна нормальной жизни, которую мы будем с вами иметь на ближайшие десятки лет. Потому что мы строим сегодня дороги, причем центральные транзитные магистрали, стадионы, строим сегодня гостиницы, аэропорты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что инвестиции, которые пришли в Украину, дали результат.