Кабмин одобрил проект изменений к закону о проведении Евро-2012

Правительство одобрило проект изменений к Закону Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», которым предлагается урегулирование процедур землеотвода под объекты Евро-2012, выдачи виз иностранцам и продажа билетов на футбольные матчи.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято на прошлом заседании правительства 11 марта.

Проектом, в частности, регулируются процедуры отведения земельных участков для подготовки объектов чемпионата, в частности определяется механизм выкупа, оценки и возмещения стоимости этих участков. При этом предусмотрено возвращение в государственный бюджет полученных сумм возмещения процентной ставки по кредитам и сумм неуплаченной ввозной пошлины в случае невыполнения гарантийных обязательств и не предоставления объекта для потребностей чемпионата.

Среди прочего разработанный документ уточняет порядок получения виз для въезда на территорию Украины в период организации и проведения Евро-2012. В частности, все иностранцы, которые приезжают на чемпионат как зрители, получают визы и въезжают на территорию Украины без ограничений. Упрощенный порядок выдачи виз в связи с проведением чемпионата определяется Кабинетом Министров. Иностранцы будут иметь право ввозить в Украину валюту и дорожные чеки в сумме, что не превышает 30 тысяч евро.

Законопроект также определяет порядок обращения билетов в период проведения Евро-2012. Продажа билетов на футбольный матч в период проведения чемпионата будет осуществляться по предъявлению документа, удостоверяющего личность, с обязательным указанием в билете фамилии и имени лица.

В правительстве убежденные, что реализация вышеуказаных и других инициатив закона обеспечит надлежащую подготовку спортивной, транспортной и социальной инфраструктуры Украины к Евро-2012.