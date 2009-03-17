Завершена продажа билетов на финал Лиги чемпионов-2008/09

Международная продажа билетов широкой публике на финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА-2008/09 в Риме завершилась.

Она началась в понедельник 2 марта в 12:00 по центральноевропейскому времени и проводилась исключительно на сайте uefa.com, сообщается на Интернет-портале Европейского футбольного союза.

Распределяться билеты будут при помощи лотереи, участвовать в которой смогут все корректно заполненные заявки вне зависимости от времени их подачи. Каждый кандидат, чья заявка будет в итоге удовлетворена, сможет претендовать не более, чем на два билета.

До 31 марта все претенденты, участвовавшие в конкурсе, будут проинформированы о судьбе своей заявки по электронной почте. Сами билеты будут распространяться при помощи заказных писем с 27 апреля. Участники конкурса смогут с 1 апреля узнать о статусе своей заявки в системе по распространению билетов на сайте uefa.com, для чего им нужно будет зарегистрироваться со своими данными. До 1 апреля вход в систему будет закрыт.

За финальным поединком Лиги чемпионов, который пройдет на римском "Олимпико", воочию смогут наблюдать около 67 тысяч зрителей. Примерно 60% от количества билетов зарезервировано для клубов-финалистов, которые сами будут распространять их среди своих болельщиков. Каждый финалист сможет выкупить до 20 тысяч билетов и распространить их среди своих поклонников. Оставшиеся билеты будут распределены среди членов европейской футбольной семьи, включая УЕФА, представителей местного оргкомитета, национальных ассоциаций и коммерческих партнеров.

Данные, указанные в онлайн-анкетах, будут сверены с информацией, которой обладает полиция, чтобы билеты не достались тем, кому запрещен проход на стадион. Билеты будут персонализированы, а на стадионе будут проводиться проверки безопасности.

УЕФА подчеркивает, что билеты не будут продаваться у агентств и посредников. УЕФА также предостерегает болельщиков от заключения сделок с жуликами, которые не только просят непомерно высокие цены, но и зачастую не обладают предлагаемыми билетами.