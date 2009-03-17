Adidas презентовала мяч римского финала Лиги Чемпионов (фото)
11:03, 17 марта 2009Футбол 2012
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"Звездный" дизайн, "гусиная" кожа...
Компания Adidas представила публике официальный мяч римского финала Лиги чемпионов УЕФА - Finale Rome, сообщается на сайте uefa.com.
В основе оформления Finale Rome лежит традиционный для Лиги чемпионов "звездный" дизайн и цвета, традиционно ассоциируемые с Римом, а именно бордовый и золотой. Мозаичные фигуры в каждой из звезд олицетворяют ключевые ценности спорта и Рима, как то скорость, взаимодействие, справедливость и сила.
|Finale Rome - официальный мяч римского финала Лиги чемпионов УЕФА (фото uefa.com)
Благодаря особому материалу поверхность мяча напоминает гусиную кожу. Как и в случае с мячом EUROPASS, оболочка Finale Rome состоит из 14 фрагментов, скрепленных по технологии термального соединения.
Напомним, финал ЛЧ-2009 состоится 27 мая в Риме, на стадионе Олимпико.
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