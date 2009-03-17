Adidas презентовала мяч римского финала Лиги Чемпионов (фото)

Компания Adidas представила публике официальный мяч римского финала Лиги чемпионов УЕФА - Finale Rome, сообщается на сайте uefa.com.

В основе оформления Finale Rome лежит традиционный для Лиги чемпионов "звездный" дизайн и цвета, традиционно ассоциируемые с Римом, а именно бордовый и золотой. Мозаичные фигуры в каждой из звезд олицетворяют ключевые ценности спорта и Рима, как то скорость, взаимодействие, справедливость и сила.

Как и в случае с мячом EUROPASS, использовавшимся на ЕВРО-2008 в Австрии и Швейцарии, новая структура покрытия Finale Rome позволяет игрокам безупречно контролировать мяч и точно направлять его в любых погодных условиях. Технология PSC-Texture, с помощью которой был сделан мяч, заключается в применении новой высококачественной внешней оболочки мяча, обеспечивающей оптимальное соприкосновение между бутсой и мячом.

Благодаря особому материалу поверхность мяча напоминает гусиную кожу. Как и в случае с мячом EUROPASS, оболочка Finale Rome состоит из 14 фрагментов, скрепленных по технологии термального соединения.

Напомним, финал ЛЧ-2009 состоится 27 мая в Риме, на стадионе Олимпико.