Львов сегодня представит УЕФА отчет о транспортной инфраструктуре

Во вторник, 17 марта, в ходе встречи в Киеве с экспертами УЕФА по вопросам подготовки транспортной инфраструктуры, заместитель городского председателя Львова по вопросам подготовки к ЕВРО 2012 Александр Жариков и директор Департамента ЕВРО 2012 Олег Засадный будут представлять достижения и перспективы развития транспортной инфраструктуры города в рамках подготовки к ЕВРО 2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

По словам О.Засадного, особенное внимание представители УЕФА будут обращать на мобильный план транспортной инфраструктуры города во время проведения ЕВРО 2012, а также подготовку междугородного автодорожного и железнодорожного соединения. Кроме того, прибавил он, эксперты УЕФА будут рассматривать лишь те объекты инфраструктуры, которые запланировано реализовать не позже 4 квартала 2011 года.

На встрече УЕФА будут представлять эксперты по вопросам транспорта Филипп Бови и Стефано Манелли, а также Координатор проектов УЕФА Маттео Гамбуто.

Напомним, что 24 марта во Львов пожалуют представители УЕФА по вопросам подготовки объектов размещения. В рамках визита состоятся встречи с владельцами и инвесторами как уже существующих гостиниц, так и тех, которые планируют начать строительство в этом году.

Кроме того, до конца марта эксперты УЕФА также проверят готовность стадионов, аэропортов, тренировочных полей и фан-зон. Этот визит инспекторов будет последним перед приездом в Украину в начале апреля президента УЕФА Мишеля Платини.