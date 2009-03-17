Тимошенко сегодня в Харькове пойдет на стадион и авиазавод

Во вторник, 17 марта, состоится однодневная рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Харьковскую область.

Как сообщает официальный сайт Харьковской областной государственной администрации, в программе поездки премьера - ознакомление с ходом реконструкции областного спортивного комплекса "Металлист" и подготовка к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, ознакомление с работой Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Также состоится встреча Ю.ТИМОШЕНКО в Доме советов с руководителями промышленных предприятий области относительно обсуждения путей преодоления кризисных явлений.

Как сообщают в Харьковской ОГА, во время мероприятия с докладом о возобновления достройки двух станций Харьковского метрополитена выступит председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Встреча главы правительства с представителями промышленных предприятий Харьковской области будет транслироваться в прямом эфире областного телевидения.